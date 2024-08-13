Eskişehir'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı
Eskişehir'de bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan şahıs, polis özel harekat ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şahıs, saldırıyı hücum yeleği, kask ve maske ile gerçekleştirmişti.
Eskişehir'de bir çay bahçesindeki oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan şahıs, geniş güvenlik tedbirleri altında polis özel harekat ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K. isimli şüpheli, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR