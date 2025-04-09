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5 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Silahlı Kavga Davasında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişiden 3'ü tedavi sonrası adliyeye sevk edildi. 12 kişi gözaltına alındı ve 8 şüpheli tutuklandı.

5 kişinin öldüğü olayda 3 şüpheli daha adliye sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili hastanede gözetim altına alınan ve tedavileri tamam 4 kişiden 3'ü emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan'da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda, Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt ve Özgür Özyurt ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 4'ü hastanede toplam 12 kişiyi gözaltına aldı, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Y. ve F.K. isimli 8 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca "kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklandı. Hastanede gözetim altına alınan ve tedavileri tamam 4 kişiden G.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden F.U.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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