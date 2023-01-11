Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de binanın 5'inci katından zemindeki boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'de binanın 5'inci katından zemindeki boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Akay (40) henüz bilinmeyen bir sebeple beşinci kattan zemindeki boş havuza düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akay, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Faruk Akay yaşamını yitirdi. Akay'ın Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title