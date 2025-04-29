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5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim

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Adana'da 44 yaşındaki Serdar Şen, boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Rabia Şen'i bıçaklayarak öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.

Aadana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Rabia Şen'i (38), bıçaklayarak öldüren Serdar Şen (44) adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Nisan saat 03.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi, 263 Sokak'taki bir evde meydana geldi. 5 çocuk annesi Rabia Şen ile boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serdar Şen, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BARIŞARAK GERİ DÖNMÜŞ

Yapılan araştırmada çiftin daha önce sıkça tartıştıkları ve evden ayrılan Rabia Şen'in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü belirtildi. Boşanma aşamasındaki çiftin yeniden tartıştıkları ve olayın gerçekleştiği bildirildi.

5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim

"BEN NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rabia Şen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Malatya'nın Darende ilçesine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen ise adliyeye sevk edildi. Şen, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.

5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMr Camel:

38 yaşında kadın 5 çocuk ben 38 yasıda erkeğim evlendim hayatlara bak simdi o 5 çocuk kimlere muhtaç olarak yetim büyümek nedir nasıl bir yoksunlukdur bilemesiniz

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

İdam cezası şart. Namus falan anlamam ben. Kimse, kimsenin canının sahibi değil.

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Haber YorumlarıÇİĞDEM Balan:

ÇOCUKLARININ YANINDA ELİNDE SİGARA İÇEN BİR BABANIN SAĞLIK DURUMU ORTADA ve bu adamın bu kadar çocuk sahibi olması ÇOK BÜYÜK BİR SAÇMALIK

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

bu ülkede kadın aldatınca namus temizleme söyleniyor erkek aldatınca da temizleme söylenmeli

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

böyle bir adamdan beş çocga izin verilmiyck aslnda ruh saglıgı iyi degil tibindrn belli

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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

her ne olursa olsun 5 çocuk söz konusu. hiç bir sebep adamı haklı çıkarmaz

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

Rabbim bizi tüm belalardan korusun. Amin

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