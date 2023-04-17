5 buçuk kilogram uyuşturucu madde ile yakalandılar

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5,5 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan 2'si kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aralarda, 5,5 kilogram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan 2'si kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR