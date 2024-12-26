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46 Yıl Hapis Cezalı Hırsız İzmir'de Yakalandı

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İzmir'in Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde 3 ayrı hırsızlık yapan ve daha önce 8 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 46 yıl hapis cezası bulunan M.E., polis tarafından yakalandı. Hırsızlıkları balkon ve pencerelerden gerçekleştiren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlıktan kesinleşmiş 46 yıl hapis kararıyla aranan şahıs önce kameralara sonra yakalandı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde 3 ayrı eve balkon ve pencerelerden girerek hırsızlık yapan, daha önceki 8 ayrı hırsızlık olayından da kesinleşmiş 46 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan azılı hırsız cezaevine gönderildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 13 Aralık günü Menderes, 23 Aralık günü ise Kemalpaşa'da gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaylarının meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık suçunu M.E.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan incelemede M.E.'nin daha önce de çevre il ve ilçelerde 8 ayrı hırsızlık olayından 46 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Evlerin balkon ve pencerelerinden girerek hırsızlık suçunu işlediği belirlenen M.E., polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla 24 Aralık günü kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan zanlı cezaevine teslim edildi.

46 Yıl Hapis Cezalı Hırsız İzmir'de Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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