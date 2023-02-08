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45 saat sonra İsrail ekibinin yardımlarıyla çıkartıldı

3. Sayfa Haberleri

45 saat sonra İsrail ekibinin yardımlarıyla çıkartıldı Kızı kurtarılan baba İsrail ekibine teşekkür etti Kahramanmaraş'ta deprem sonrası enkaz altında kalan ve 40 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan Tuğçe Kalmış'ın babası İsrail ekibine teşekkür etti Kahramanmaraş'ta deprem sonrası enkaz...

45 saat sonra İsrail ekibinin yardımlarıyla çıkartıldı

Kızı kurtarılan baba İsrail ekibine teşekkür etti

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası enkaz altında kalan ve 40 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan Tuğçe Kalmış'ın babası İsrail ekibine teşekkür etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta deprem sonrası enkaz altında kalan ve 40 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan Tuğçe Kalmış'ın babası İsrail ekibine teşekkür etti.

Kahramanmaraş depreminden sonra kent merkezi Şazibey mahallesinde bulunan 7 katlı Ebrar Sitesi çöktü. Enkaz altında kalan Tuğçe Kalmış'ın kurtarılması için ekipler seferber oldu. Çalışmalara İsrail ekibi de destek verdi. Kalmış yaklaşık 45 saat sonra ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Genç kız tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kızı enkazdan çıkarılan baba Zekeriya Kalmış İsrail ve Türk ekiplerine teşekkür etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - 3. Sayfa

Kahramanmaraş İsrail 3. Sayfa Haberler

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