43 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari Edirne’de yakalandı

Edirne'de hakkında toplam 43 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir firarinin izine ulaştı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şahsın, Edirne İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 43 yıl 9 ay, İstanbul Anadolu Çocuk İlamat Masası tarafından ise "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 43 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Emniyetteki adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı