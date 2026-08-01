Haberler

43 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari Edirne’de yakalandı

43 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari Edirne’de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’de hakkında toplam 43 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edirne'de hakkında toplam 43 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir firarinin izine ulaştı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şahsın, Edirne İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 43 yıl 9 ay, İstanbul Anadolu Çocuk İlamat Masası tarafından ise "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 43 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Emniyetteki adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Seydikemer'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Her yer siyaha büründü! Muğla'daki tahribat gün yüzüne çıkıtı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...