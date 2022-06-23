40 dönüm buğday tarlası kül oldu Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu. Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu. Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (Muhammed Batuhan Köse - Hüseyin Efe G. /İHA) Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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