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40 dönüm buğday tarlası kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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40 dönüm buğday tarlası kül oldu

Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Muhammed Batuhan Köse - Hüseyin Efe G. /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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