40 dönüm buğday tarlası kül oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.
Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.
Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(Muhammed Batuhan Köse - Hüseyin Efe G. /İHA)
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa