Oğlunun acısına daha fazla dayanamayan baba balkonda kendini astı

İzmir'de Seferihisar-Sığacık yolu Balaban Kuyusu mevkiinde saat 21.00 sıralarında yürek yakan bir olay meydana geldi. Sanatla uğraştığı öğrenilen memur emeklisi İlker K. (72) iddiaya göre; müstakil evinin 2'nci katındaki balkonda kendini iple astı.

EŞİ EKİPLERE HABER VERDİ

Eve gelen eşi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede İlker K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OĞLU DA 4 YIL ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Öte yandan, İlker K.'nin oğlu Fırat K.'nin de 4 yıl önce bir apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.