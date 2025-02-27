Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş

Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi! Ortaklarıyla ilgili sözleri ilginç

Oğlunun acısına daha fazla dayanamayan baba balkonda kendini astı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 72 yaşındaki adam evinin balkonunda kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşlı adamın oğlunun 4 yıl önce 6'ncı kattan atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

İzmir'de Seferihisar-Sığacık yolu Balaban Kuyusu mevkiinde saat 21.00 sıralarında yürek yakan bir olay meydana geldi. Sanatla uğraştığı öğrenilen memur emeklisi İlker K. (72) iddiaya göre; müstakil evinin 2'nci katındaki balkonda kendini iple astı.

EŞİ EKİPLERE HABER VERDİ

Eve gelen eşi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede İlker K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OĞLU DA 4 YIL ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Öte yandan, İlker K.'nin oğlu Fırat K.'nin de 4 yıl önce bir apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Oğlunun acısına daha fazla dayanamayan baba balkonda kendini astı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu
img

Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
img

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.