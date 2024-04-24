Üye Girişi
Haberler

4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül, amcasının oğlu 14 yaşındaki A.A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. A.A., Sultan'ın kendisine taş attığı gerekçesiyle bu vahşeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül (4), amcasının oğlu A.A. (14) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sorgusunda Sultan'ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtilen A.A., tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ SAMANLIKTA BULUNDU

Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül'e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

AYAKKABISINDAKİ KAN LEKELERİ ELE VERDİ

Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Meteoroloji'den toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 24 Nisan yağmur var mı, hava nasıl olacak? 21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 21 Nisan tarihi hangi burç olur? 24 Nisan Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 24 Nisan burç yorumları nedir? AKREP DOLUNAYI ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri neler? Burçlara etkileri neler olacak? BURÇ YORUMLARI! 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (4)

Export 86:

Katilin yaşına bakılmadan kısas yapılması lazım anne ve babasınında tutuklanması lazım bir cani yetiştirdikleri için yoksa bu cinayetlerin önü kesilmez

33
3
yanıtYanıtla
Baykal Palandoken:

Öldürülen cana karşı can fakat affedersiniz bu sizin için daha iyidir. ALLAH en doğrusunu bilir.

2
0
yanıtYanıtla
Çınar Saraç:

Akşama kadar haberlerde cinayet haberleri izliyor bu çocuklar ve ondan sonra akşama kadar ellerinde tablet ile öyle oyunlar oynuyorlar ki kaybedince sinir sitrest daha da artıyor , sabahları çizgi film veren kanallar şimdi kadın programları veriyor, akşamları güzel filmler olurdu şimdi ise diziden geçilmiyor yeni neslin bu şekilde daha da kötü yetişmesi için her şeyi yapan birileri var ülke böyle yönetilmez

0
0
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Yaşanan olayda bir tek suçlu 14 yaşında cinayeti işleyen çocuk değil. Anne babası da suçlu, televizyonda şiddet içeren dizilerin oynatılmasına izin verenlerde suçlu, Ülkemizde suç oranı gittikçe artıyor. Trafikte yol anlaşmazlığında şiddet, hatta cinayet bile işlenir hale geldi.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title