4 Yaşındaki Çocuk Balkonda Kurtarıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece saatlerinde ailesi markete giden 4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı, itfaiye ekipleri balkondan girerek çocuğu kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin markete gitmesiyle evde yalnız kalan 4 yaşındaki İ.M. isimli çocuk, kapıyı kilitledikten sonra telefonla oynarken uyuyakaldı. Eve döndüklerinde kapıyı açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Site sakinlerinin panikle izlediği müdahalede, itfaiye merdivenle üçüncü kattaki balkona ulaşıp daireye girdi. Uyandırılan küçük çocuk kapıyı açarak ailesine kavuştu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay kısa süreli paniğe sebep oldu. - SAKARYA