Haberler

4 Yaşındaki Çocuk Balkonda Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ailesi markete giden 4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı. İtfaiye ekipleri balkondan çocuğu kurtardı, sağlık durumu iyi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece saatlerinde ailesi markete giden 4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı, itfaiye ekipleri balkondan girerek çocuğu kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin markete gitmesiyle evde yalnız kalan 4 yaşındaki İ.M. isimli çocuk, kapıyı kilitledikten sonra telefonla oynarken uyuyakaldı. Eve döndüklerinde kapıyı açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Site sakinlerinin panikle izlediği müdahalede, itfaiye merdivenle üçüncü kattaki balkona ulaşıp daireye girdi. Uyandırılan küçük çocuk kapıyı açarak ailesine kavuştu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay kısa süreli paniğe sebep oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.