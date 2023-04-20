4 öğretmene mezar olan bölgede yine heyelan yaşandı Adana'da 2 hafta önce yamaçtan kopan kayaların otomobile düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede yola yine kayalar düştü ve yol 2 taraflı trafiğe kapandı.

4 öğretmene mezar olan bölgede yine heyelan yaşandı

ADANA - Adana'da 2 hafta önce yamaçtan kopan kayaların otomobile düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede yola yine kayalar düştü ve yol 2 taraflı trafiğe kapandı. Saimbeyli-Feke karayolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü.Kazada sürücü Dilek Altıparmak(32), Pınar Kılıç(29), Ümmühan Dilbilirve Rahime Topak(37), yaşamını yitirdi. 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.Ancak bugün yine bölgede yağışların fazla olması nedeniyle yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken yol 2 taraflı trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.