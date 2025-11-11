4 Metreden Düşen Genç, Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 metrelik yükseklikten düşerek beyin kanaması geçiren 21 yaşındaki genç, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgilere göre olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı İslam Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesaray ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Özcan Takız, halı saha maçının ardından evine dönerken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevrede bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin yapılan ilk muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorların acil müdahalesine rağmen hayati tehlikesi bulunan gencin ileri tetkik ve tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Zorlu coğrafi şartları ve hastanın aciliyeti nedeniyle Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na bağlı helikopter devreye girdi. Bahçesaray Devlet Hastanesi bahçesinden alınan yaralı genç, jandarma helikopteriyle kısa sürede Van'a ulaştırılarak hastaneye teslim edildi. - VAN