Nevşehir'de kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Kaza Göreme- Uçhisar kara yolu Esen Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 LL 275 plakalı otomobil sürücüsü Şaban Ö. kontrolsüz bir şekilde sola dönüş yapmak isteyince karşı istikametten gelen Yiğit E.'nin kullandığı 38 PF 136 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı