4 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü adliyeye sevk edildiSAMSUN Samsun'da ehliyetine mahkemece el konulan ve 2,13 promil alkollü bir şekilde direksiyona geçip çarptığı otomobilde aynı aileden 4 kişinin ölümüne, kendisiyle birlikte 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü adliyeye sevk edildi.

4 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü adliyeye sevk edildi

SAMSUN Samsun'da ehliyetine mahkemece el konulan ve 2,13 promil alkollü bir şekilde direksiyona geçip çarptığı otomobilde aynı aileden 4 kişinin ölümüne, kendisiyle birlikte 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunun 4. kilometresinde 19 Mayıs gecesi saat 02.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolü araç kullandığı için ehliyetine mahkemece el konulan Okan Uludoğan idaresindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, Sakarya Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine giden İbrahim Çubuk yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarpıp bir müddet önünde sürükledi. 34 AG 805 plakalı otomobil 240 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir özel okulun bahçesine takla atıp ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (33), kızları 4 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücünün yeğeni Selahattin Ocak ve diğer aracın sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı. Aracın içinde sıkışan Selahattin Ocak, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri tarafından çıkartılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsü Okan Uludoğan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Hem alkol hem de uyuşturucu

Kazada yaralanan Selahattin Ocak'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ederken, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde kazada çenesi kırıldığı için ameliyat olan sürücü Okan Uludoğan'ın hem 2,13 promil alkollü olduğu hem de kanında uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Hem alkolü hem de uyuşturucu kullanmış şekilde direksiyon başına geçtiği anlaşılan en Okan Uludoğan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu ve İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan sürücü, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Uludoğan'ın Samsun'da faaliyet gösteren iki otelin ortağı olduğu ve daha önce de 'hız sınırını aştığı' için radara girip ceza yazıldığı öğrenildi.