4 kişi ölüme böyle gitti! İşte korkunç kazanın saniyeler öncesi

4 kişi ölüme böyle gitti! İşte korkunç kazanın saniyeler öncesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
4 kişi ölüme böyle gitti! İşte korkunç kazanın saniyeler öncesi
Haber Videosu

Ordu'da 1'i çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 3 kişinin de yaralandığı patpat kazasının öncesinde cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patpatla yolculuk yapan aile üyelerinin kameraya el salladığı anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

PATPATIN ALTINDA KALAN 4 KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ile yanındaki ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel'in (55) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan torunu Burak Asaf Çimen (8) ve Uhud Ali Çimen (6) ile oğlu Onur Tunçel (8) ve eşi Nurten Tunçel (52) ise sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burak Asaf Çimen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yaralı Nurten Tunçel'in Ordu Devlet Hastanesi'nde, Onur Tunçel'in ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Uhud Ali Çimen'in ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İŞTE KAZADAN SANİYELER ÖNCESİ

Öte yandan Nurten Tunçel'in, kazadan kısa süre önce cep telefonuyla patpatta bulunanları videoya kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde seyir halindeki patpatta yolculuk yapan aile üyelerinin kameraya el sallaması yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'den komşu ülkeye ağır darbe! Başbakan ve bakanlar öldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Donald Trump'tan günler sonra ilk görüntü geldi! Herkes aynı yorumu yapıyor

Trump'tan günler sonra ilk görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Daha önce başarabilen takım yok! Galatasaray, tarihte bir ilk peşinde

Daha önce başarabilen takım yok! Galatasaray bu akşam tarihe geçebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin

Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.