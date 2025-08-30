4 kişi ölüme böyle gitti! İşte korkunç kazanın saniyeler öncesi

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

PATPATIN ALTINDA KALAN 4 KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ile yanındaki ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel'in (55) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan torunu Burak Asaf Çimen (8) ve Uhud Ali Çimen (6) ile oğlu Onur Tunçel (8) ve eşi Nurten Tunçel (52) ise sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burak Asaf Çimen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yaralı Nurten Tunçel'in Ordu Devlet Hastanesi'nde, Onur Tunçel'in ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Uhud Ali Çimen'in ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İŞTE KAZADAN SANİYELER ÖNCESİ

Öte yandan Nurten Tunçel'in, kazadan kısa süre önce cep telefonuyla patpatta bulunanları videoya kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde seyir halindeki patpatta yolculuk yapan aile üyelerinin kameraya el sallaması yer alıyor.