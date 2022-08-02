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4. kattan düşen işçi yaralandı

4. kattan düşen işçi yaralandı

Malatya'da boya yaptığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı.

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Malatya'da boya yaptığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesin bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngör Caddesi üzerinde bir inşaatta boya yapan İsmet Ş. bir anda dengesini kayıp ederek 4'ün kattan düştü. Düşme sonucu yaralanan işçi durumun fark edilmesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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