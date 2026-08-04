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Bursa'da Apartman Yangını: Vatandaşlar İlk Müdahaleyi Yaptı

Bursa'da Apartman Yangını: Vatandaşlar İlk Müdahaleyi Yaptı
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Bursa’da 4 katlı evin giriş katında çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Bursa'da 4 katlı evin giriş katında çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Huzur Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında çıktı. Çıkış sebebi öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ise, ekipleri beklemeden yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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