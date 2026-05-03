4 çocuk annesi kayıp kadın sırra kadem bastı: Aile ve avukattan JAK talebi

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in ablası ve avukatı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin arama çalışması yapması için dilekçe verdi.

Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'e ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Akyel'den, kaybolduktan bugüne kadar haber alınamadı. Yürütülen soruşturma kapsamında Akyel'in eşi İ.G., kayınbirader H.G. ve şüphelilerin babası İ.G. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Akyel'in ablası Halime Pilgir, kardeşinin öldürüldüğünü öne sürerek, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına cansız bedeninin bulunması için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin arama çalışması yapması için dilekçe verdi. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise 1,5 yıldır Akyel'in kayıp olduğunu, bununla ilgili yeraltı çalışması yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Mekiye'nin ablası Halime Pilgir, Siirt'te olduğunu, Mekiye için halen adalet peşinde olduğunu söyledi. JAK ekibi talebi için Ankara'ya gönderilmek üzere dilekçe yazdığını belirten Pilgir, "Lütfen Mekiye için JAK ekibi devreye girsin. Kardeşimin bir kemiği, bir mezarı olsun. Mekiye, Gülistan gibi insanlar mezarsız kalmasın" dedi.

Avukat Gurbet Bilbay da, Jandarma Genel Komutanlığına JAK ekibi için başvurduklarını ifade etti. Soruşturmamızda ekibin kapsamlı çalışmadığını değerlendiren Bilbay, "Gülistan Doku'daki gibi ince bir çalışma bekliyoruz. 30 kişilik ekibi bizde talep ediyoruz. Bununla ilgili başvurumuzu da yaptık. Buradan Adalet Bakanı'mıza sesleniyorum. Bizim soruşturma çok yavaş ilerliyor ve ne olacağı belli değil" diye konuştu.

"Belki iddianame bir kabul edilmeyecek. Lütfen buradan sesimizi duyun" diyen Bilbay, "JAK ekibini en yakın zamanda Siirt'in Baykan ilçesine Mekiye Akyel için göndermenizi talep ediyoruz. Kendisi 1, 5 senedir kayıp. Hiçbir şekilde haber alınamıyor. Öldürüldüğü konusunda çok büyük şüpheler var. Fakat hiçbir şekilde cesedine ulaşılamıyor. Bununla ilgili yeraltı çalışması yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
