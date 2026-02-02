Haberler

4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi

4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında 4 aydır cezaevinde bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Kırıkkale'de eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 4 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Ahmet Sungur ve 4 kişi, 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında 4 aydır tutukluydu.
  • Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Kırıkkale'de "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında 4 aydır cezaevinde bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte tutuklu 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Sungur, U.B., S.A., O.U., C.Y. ile tutuksuz sanık Ö.B. ve müşteki C.S., SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar ve avukatların beyanlarını aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Ahmet Sungur ile U.B., S.A., O.U. ve C.Y.'nin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi. Duruşma, 26 Şubat tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 19 Eylül 2025 tarihinde eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, Sungur ve 4 kişi tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Z.Ç. ile E.S. hakkında ise yardım eden sıfatıyla 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı

Epstein'den hamile kaldığı iddia edilen Prenses'in oğluna gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı