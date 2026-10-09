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39 yaşındaki FETÖ firarisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranırken Samsun'da yakalandı

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Samsun'da, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan firari, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Samsun'da, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 39 yaşındaki firari yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (39) yakalandı. Gözaltına alınan E.E., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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