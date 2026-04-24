39 kişilik ekip seferber oldu: Nehre düşen küçük çocuktan 4 gündür iz yok

Güncelleme:
Sakarya Nehri'nde balık tutarken beline bağlanan ipin kopmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor. 39 personel, 6 bot ve 6 dronla nehir adeta didik didik aranırken, küçük çocuğa dair bir iz bulunamadı.

21 Nisan günü Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet İdris ve bir akrabası, Sakarya Nehri kenarında balık tuttuğu esnada oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak için İdris, beline ip bağlayıp suya indi. Balığı sudan çıkartmak için çabalarken nehrin sert akıntısı İdris'in beline bağladığı ipi koparttı. Nehrin akıntısına kapılan çocuk, kısa süre içerisinde gözden kayboldu. Akrabası durumu anlatmak için o sırada iş yerinde çalışan İdris'in ağabeyinin yanına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aradan geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuğa dair herhangi bir iz bulunamadı. Çalışmaların dördüncü gününde ise bölgede AFAD, JAK, polis, itfaiye ve STK'lar olmak üzere toplamda 39 personel, 12 araç, 6 dron ve 6 botla arama çalışmaları devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalara rağmen küçük çocuğa dair bir iz bulunamadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

