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34 yıl 10 ay hapis cezası olan firari Manisa’da yakalandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde hakkında 34 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 34 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 34 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.D.'nin (42) Şehitler Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü, saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B. D, daha sonra Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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