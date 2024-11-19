332 Hakim ve Savcının yeni görev yerleri belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hâkim ve savcıların mazerete dayalı atama kararları ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve kararların Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sitesinde açıklanacağını duyurmuştu. Bakan Tunç, beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 Hakim ve Savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum.