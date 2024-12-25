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32 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Uyuşturucu ile Yakalandı

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Bursa'da 32 yıl hapis cezası bulunan Metin U., üzerinde 4,8 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alındı.

32 yıl hapis cezası bulunan şahıs, üzerinde 4,8 gram bonzai ile yakalandı

BURSA - Bursa'da hakkında 32 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, üzerinde 4,8 gram bonzai ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde şüpheli bir şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmada, şüpheli Metin U. (33)'nun 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan arandığı tespit edildi. Yapılan üst aramasında, şüphelinin üzerinde 2 paket halinde toplam 4,8 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı paket halinde bulunan uyuşturucular, beyaz peçeteye ve beyaz kağıda sarılmış şekilde bulundu. Şüpheli Metin U. gözaltına alınarak adli işlemler için emniyete götürüldü.

32 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Uyuşturucu ile Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT GÜLEÇ - 3.Sayfa
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