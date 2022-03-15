31 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Haberler

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31 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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31 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmada; Manavgat, Fethiye ve Serik adli makamlarınca 'Yağma', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.T. (49) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Manavgat, Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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