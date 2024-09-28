300 kilometre hızla gidip videoya çekiyorlardı, saniyeler sonra hayatlarını kaybettiler
Yolda 300 km hızla ilerleyen ve bu anı videoya alan sürücü ve yanındaki arkadaşı, beklenmedik bir kaza sonucu hayatlarını kaybettiler. Olay, hızın ve dikkatsizliğin ne kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
300 kilometre hızla giderken o anlarını kayda alan sürücü ve yanındaki arkadaşı korkunç bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Sürücü ve arkadaşının hayatını kaybettiği kaza anı, başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.