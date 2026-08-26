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30 Yıllık Hükümlü Jandarmanın Drone Operasyonuyla Yakalandı

30 Yıllık Hükümlü Jandarmanın Drone Operasyonuyla Yakalandı
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Kırıkkale’de "gece vakti yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı.

Kırıkkale'de "gece vakti yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.G'nin (51) bulunduğu aracı tespit etti. Dronla takip edilen aracın önü, ekipler tarafından kontrollü şekilde kesildi. Araçtan indirilen H.G. gözaltına alındı. Hakkında "gece vakti yağma" suçundan kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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