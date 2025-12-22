Hatay'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari mandalina bahçesinde yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı mandalina bahçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2025 yılı Mart ayından itibaren Ceza İnfaz Kurumundan firar eden, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 19 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli şahsın, Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde bir mandalina bahçesinde saklandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HATAY