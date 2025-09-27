Haberler

30 İlde Jandarmadan Büyük Operasyon: 144 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son 6 ayda 30 ilde gerçekleştirdiği arazi taramalarında 144 mağara ve barınma alanını imha ettiğini, 18 terör örgütü mensubunun da teslim olduğunu açıkladı.

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 30 ilde son 6 ay içerisinde 144 mağara ve barınma alanı jandarma ekiplerince imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son 6 ayda 30 ilde devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini belirterek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 ilde son 6 aydır Jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında; 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini kaydederek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya çalışmalarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"174 adet el bombası, 119 adet uzun namlulu silah, 58 adet mayın/EYP, 46 kg patlayıcı madde, 13 adet RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 34 adet telsiz, 5 adet jeneratör, 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; düzenlenen saha taramalarında ele geçirildi." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
