3 Yıldır Kaçan Katil Hala Yakalanamadı

Adana'da kardeşinin karısı ile onun annesini yemek masasında iki çocuğunun gözleri önünden başlarından vurarak öldüren şüpheli olaydan 3 yıl geçmesine rağmen yakalanamadı.

Olay, 31 Ocak 2022'de Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman A. kardeşiyle evli olan Hüda Gün (39) ile annesi Naima Gün'ün (70) birlikte yaşadığı eve geldi. Abdurrahman A., burada Hüda ile annesi Naime'yi yemek yerken 2 çocuğunun yanında başlarından vurarak öldürdü. Şüpheli olay dan sonra kaçarak izini kaybettirdi.

"3 yıl geçti katil hala yakalanamadı"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 kadının katili Abdurrahman A.'yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı ancak aradan geçen 3 yıla rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Şüphelinin İstanbul'a gittiğinin belirlendiği ancak izini kaybettirip sırra kıdem bastığı öğrenildi. - ADANA