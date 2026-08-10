Kırşehir'de Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. isimli şahsı yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Mucur ilçesinde hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında M.U. isimli şahsın 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar sonucunda yakalanan M.U., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı