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Kırşehir'de Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Kırşehir'de Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. isimli şahsı yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Mucur ilçesinde hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında M.U. isimli şahsın 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar sonucunda yakalanan M.U., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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