Bungalovda havuza düşüp yoğun bakıma alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki Sena Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları Sena Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minik çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
