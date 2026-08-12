Haberler

Akyazı'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Akyazı'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü Z.Y. yola savrularak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi Yağcılar-Pazarköy bağlantı yolu sapağında meydana geldi. Z.Y. idaresindeki 54 AOA 374 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Z.Y., yola savrularak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aracın sapağa gelişi, direksiyon hakimiyetini kaybedip devrilmesi ve vatandaşların yaralıya yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Haluk Levent'in bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

Bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı

Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti

Vatandaşları tedirgin eden manzara! Birkaç gün arayla kıyıda görüldü
Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!

Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!
Mekke Savunma Anlaşması'nda Mısır krizi: Suudi Arabistan istemiyor

Mekke Anlaşması'nda kriz! Suudi Arabistan o ülkeyi istemiyor
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu

Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler

Pire istilası başlayınca geldiler! Görüntüler korkunç
Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı

Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı