Haberler

3 kişinin öldüğü vahşette yeni detay: Kıskançlık krizi cinayeti getirmiş

3 kişinin öldüğü vahşette yeni detay: Kıskançlık krizi cinayeti getirmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’da seyir tepesinde biri kadın 3 kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Osman A.’nın cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ortaya çıktı.

Adana'da seyir tepesinde biri kadın 3 kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Osman A.'nın cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, birlikte olduğu Semra Yılmaz'ın kendisini aldattığını düşündüğünü öne sürerek, "Başkalarıyla mesajlaşıyordu, beni aldattığını düşündüm. Bu nedenle tartıştık. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 25 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman A. (28), otomobiliyle evinden aldığı Semra Yılmaz (44) ile seyir tepesine gitti. Bir süre sohbet eden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Osman A., Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Şüpheli daha sonra olay yerinde otomobil içerisinde bulunan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) de olaya tanık olduklarını düşünerek silahla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 1'i kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yüreğir ilçesinde olayda kullandığı tabancayla yakalanan Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülürken basın mensuplarına "Pişmanım" dedi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kıskançlık krizi cinayeti getirmiş"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığı değerlendirildi. Emniyette ifade veren Osman A., birlikte olduğu Semra Yılmaz'ın kendisini aldattığını öne sürdü. Şüphelinin ifadesinde, "Başkalarıyla mesajlaşıyordu. Beni aldattığını düşündüm. Bu nedenle tartıştık. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Putin kabusu yaşıyor! Gece yarısı gelen haber uykudan uyandırdı
Elektrik akımı can aldı! Bir işçi yaralı

Kimse bunu yaşamamalı: Yüksekte gelen son kahretti
Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz

Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz
Şanlıurfa'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Bir kadın cinayeti daha! Eşini öldürdü, aynı silahla intihar etti
Elçin Sangu 'Üzgünüm' deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı

Elçin Sangu "Üzgünüm" deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi

9 gün küvette mahsur kaldı! Hayatta kalmasını sağlayan detay şaşırttı