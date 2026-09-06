Denizli'de silahlı saldırı: 3 ölü, 4 gözaltı

Denizli'de iki grup arasında yaşanan alacak verecek tartışmasının ardından bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükselirken, 3 kişinin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde yaşandığı iddia edilen alacak verecek tartışmasının ardından, taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü. Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar, kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle yaşanan silahlı kavgada ortalık bir anda savaş yerine döndü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyük bir kargaşanın yaşandığı silahlı saldırıda olay yerinde Ercan Kazan ve Mahsun Kazan hayatını kaybederken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Süphi Bozat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üç yaralının tedavisine devam edildiği öğrenilirken, olayla ilişkili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı