3 kez muslukları çalınan camiye plastik borulu çözüm - Haberler

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3 kez muslukları çalınan camiye plastik borulu çözüm

3 kez muslukları çalınan camiye plastik borulu çözüm

Zonguldak'ta, Sultan Alpaslan Camii'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından musluklar üçüncü kez çalındı.

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Zonguldak'ta, Sultan Alpaslan Camii'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından musluklar üçüncü kez çalındı. Sürekli çalınan cami musluklarına plastik borulu çözüm bulundu. Mahalle muhtarı Okan Girgin, yaşanan olaya tepki göstererek, "Bu musluklar 3 kez çalındı. Bu artık saygısızlık, terbiyesizlik, ahlaksızlık" dedi.

Çınartepe Mahallesinde Sultan Alpaslan Camii'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından 1 yıl içinde üç sefer çalınan şadırvan musluklarına çözüm belediyeden geldi. Önceki gün tekrar muslukları yerine borulu çözüm bulundu. Önceki gün gece çalındığı tespit edilen şadırvan muslukları için emniyet ekipleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerin kısa süren çalışması sonucunda hırsızlar yakalandı. Üst üste yaşanan hırsızlık olayı sonrası Zonguldak Belediyesine bağlı ekipler, muslukları bu kez tedbir amacıyla plastik olarak taktı. Belediye ekipleri camiye gelerek muslukların takma işlemini tamamladı.

Caminin musluklarının çalınmasının terbiyesizlik olduğunu belirten Girgin, "Sultan Alpaslan Camii'nin önündeyiz. Bir sene içinde 3 defa çalınan musluklar Zonguldak Belediyesi tarafından değiştirildi. Bu yapılan terbiyesizlik, saygısızlık, edepsizlik bu böyle devam ettiği sürece buralara hizmet gelmez. Burada hemen arkada hizmet şube müdürlüğü var, hemen karşıda müze var bunlar buradayken yapılıyorsa daha diyecek bir şey yok. Kameralarımız da takılıyor. Onlar yapacak biz takacağız emniyet gerekli cezayı verecek" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Cami 3. Sayfa Haberler

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