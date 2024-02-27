Üye Girişi
Haberler

3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Antalya'da yapılan çalışma sonucunda, 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 9'u serbest bırakılırken, 6'sı ev hapsi, 3'ü yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çeşitli elektronik cihazlar ve narkotik madde ele geçirildi.

3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama

ANTALYA - Antalya'da, 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan çalışmanın ardından Konya ve Adana'da eş zamanlı operasyonla yakalanan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı; 9'u savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6'sı ev hapsi, 3'ü yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'sanal eskort' siteleri üzerinden dolandırıcılık ve mağduriyetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya merkezli Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İnternet ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte escort ilanları verip, arayan şahıslardan ön ödeme ve taksi ücreti adı altında aldıkları paraları kullanmış oldukları banka hesaplarına yatırılmasını sağlayan ve bu yöntemle 26 müştekiyi dolandıran, ayrıca şahısların özel görüntülerini ele geçirip şantajda bulunan 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 31 adet cep telefonu, 34 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 3 adet tablet, 2 adet hafıza kartı, 2 adet USB flash bellek, bir miktar narkotik madde ele geçirildi. 22 şüpheliden 9'u Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yurt dışı yasağı, 6'sına ev hapsi uygulanırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Antalya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar: Uyanmaya Hazır mısın 3.bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Uçak filmi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? Uçak filmi konusu, oyuncuları ve Uçak özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu ne? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? Son mesajı neydi? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? son mesajı neydi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Depremin büyüklüğü ne? SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Mehmet Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title