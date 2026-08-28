2B arazisi usulsüzlüğünde 15 tutuklama talebi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2B arazilerinin usulsüz şekilde şahısların üzerine geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2B arazilerinin usulsüz şekilde şahısların üzerine geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama, 4'ü hakkında ise adli kontrol talep edildi. Şüphelilerden 8'i ise etkin pişmanlık hükümleri ve diğer nedenlerle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı