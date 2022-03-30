29 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaşamını yitirdi - Haberler

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29 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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29 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaşamını yitirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 29 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 29 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Didim Hisar Mahallesi Sağtur yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir eden Serhat Kocamış (29), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. Kocamış'ın cansız bedenini sabah erken saatlerde görev yapan belediye ekipleri buldu. Kazanın bildirilmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Kocamış'ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kocamış'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

29 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaşamını yitirdi

29 yaşındaki motosiklet sürücü kazada yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Haberler

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