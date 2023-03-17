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29 yaşındaki genç otomobilde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

29 yaşındaki genç otomobilde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 yaşındaki genç otomobilde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 yaşındaki genç otomobilde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 16: 00 sıralarında Esendere beldesi karayolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı'nın yakınlarında meydana geldi. M.D. isimli genç, park halindeki otomobilde şoför koltuğunda kafasında vurulmuş halde ölü bulundu. Otomobilde kanlar içinde cansız bedenini gören çevredekiler hemen jandarma ile sağlık çalışanlarına haber verdi. Olay yerine ilk olarak gelen jandarma ekipleri hemen güvenlik şeridi çekerken, 112 sağlık çalışanları M.D.'nin cansız bedenini otopsi yapmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü. Burada ilk yapılan incelemeden sonra otopsi için Hakkari'ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova Jandarma Esendere Hakkari 3. Sayfa Haberler

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