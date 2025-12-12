Haberler

29 ilde narkotik operasyon: 110 tutuklama

29 ilde narkotik operasyon: 110 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde Jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonlarında 110 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ve 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

29 ilde Jandarma tarafından düzenlenen ve 2 haftadır süren narkotik operasyonlarda 110 kişi tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 29 ilde Jandarma tarafından 2 haftadır devam eden operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: ZEHİR TACİRLERİYLE ÜLKEMİZ VE İNSANLIK ADINA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: "1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 345 şüpheliyi yakaladık. 110'u tutuklandı. 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray'da 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Milyonların beklediği gün geldi çattı! İşte masadaki zam senaryoları
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Bergen'de Talisca'nın gecesi! Fenerbahçe'den ilk 8 yolunda kritik galibiyet

3 derecede içimizi ısıtan zafer! Fenerbahçe adım adım ilk 8'e
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
title