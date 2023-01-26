28 Şubat Davası kapsamında hüküm giyen 2 eski generalin cezaları kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Cumhurbaşkanı Kararıyla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Kararıyla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 28 Şubat Davası kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. Kararda, cezanın Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu sebebiyle ve Anayasanın 104. Maddesi on altıncı fıkrası gereğince kaldırıldığı belirtildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Politika Haberler

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