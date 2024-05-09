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27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şahsın Elazığ'da olduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi ve gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, tehdit ve resmi belge düzenlemesinde yalan beyanda bulunma suçlarından toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan M.S., isimli şahsın yakalanması için Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın Elazığ'da olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonla şahıs Elazığ'da kaldığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Operasyon Jandarma Adıyaman Elazığ Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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