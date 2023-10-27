27 yaşındaki genç evinde bıçaklanmış şekilde ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 27 yaşındaki genç, evinde bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde 27 yaşındaki Tufan Alişan'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Genci evin içinde bıçaklanmış şekilde hareketsiz bulan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tufan Alişan'ın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE