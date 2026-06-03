Haberler

Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi. Operasyonda 10 milyar TL hacminde suç geliri tespit edildi.

Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 91 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 ay süren teknik, fiziki ve mali takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılan banka hesapları ve IBAN numaraları detaylı şekilde incelendi.

Yürütülen soruşturmada bahis organizasyonlarında kullanılan hesapların sahipleri belirlenirken, yaklaşık 10 milyar TL hacmindeki suç gelirinin hareketleri de takip edildi. Teknik ve mali incelemelerde yasa dışı bahis gelirlerinin banka hesaplarından şüphelilere ait kripto para hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transferlerinin izlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında paranın nakline aracılık ettiği değerlendirilen toplam 107 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine geçtiğimiz gün Nevşehir merkezli İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Bursa, Batman, Adana, Kırıkkale, Ankara, İzmir, Van, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Aydın, Hatay, Karaman, Kütahya, Malatya, Niğde, Düzce, Siirt, Şırnak, Tokat ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 120 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlara 550 polis katıldı. Operasyonlarda 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 milyon 500 bin TL nakit para ele geçirilirken, 1 tabanca, tabancaya ait 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 91 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

İran füzelerle vurdu! Havalimanında can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir

Özgür Özel ilk kez açıkladı! Gündem yaratacak yeni parti itirafı
Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

4 ay sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi

Savaşın en büyük kazanını oldu! Yatırımını ona yapan köşeyi döndü
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Kene yine can aldı! 2 çocuk annesi genç kadın yaşamını yitirdi
Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor

Bu odanın kime ait olduğunu görenler aynı yorumu yapıyor
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
'Yolculuk nasıl geçti?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt

"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna bomba yanıt
Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada
Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor! İşte yapılan teklif

Süper Lig devi çıldırdı! Milli yıldızı transfer ediyorlar