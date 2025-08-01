26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü

26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü
Haber Videosu

Ankara Çankaya'da 26 yaşındaki Karsu Aygün, evinde yastıkla boğularak öldürüldü. Aygün'ün 24 yaşındaki ev arkadaşı ve misafir olarak evde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Karsu Aygün'ün 24 yaşındaki ev arkadaşı Tuğçe D., gece saatlerinde bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, eve misafir olarak kabul etti.

YASTIKLA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen Aygün, Tuğçe D. ve misafir çocuk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Karsu Aygün, yastıkla boğularak öldürüldü.

26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü

EV ARKADAŞI VE MİSAFİR ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Tuğçe D. ve suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı. Aygün'ün cenazesi ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İLK ÖNCE İTİRAF ETTİLER, SONRA "KENDİLİĞİNDEN ÖLDÜ" DEDİLER

Şüphelilerin ilk ifadelerinde olayı itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Aygün'ün kendiliğinden öldü ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız

Donald Trump'tan Rusya'ya nükleer tehdit: Talimat verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Filistin sözleri!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest

25 kişi için karar verildi! İETT Genel Müdürü de aralarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı

Akdeniz zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Şekersiz' ifade yasağı: Üreticilere yeni düzenleme

Bakanlıktan milyonları ilgilendiren karar! Raflardan kalkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum

Ünlü şarkıcı, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.