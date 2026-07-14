26 ilde icra edilen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 26 ilde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "26 ilde 'Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele' kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı.14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı