250 bin TL'lik başlık parası kavgasında silahlar çıktı, iki aile birbirine girdi - Haberler

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250 bin TL'lik başlık parası kavgasında silahlar çıktı, iki aile birbirine girdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle bir araya gelen ailelerin tartışması kavgaya döndü. Kız tarafının 250 bin TL başlık parası istemesiyle büyüyen kavga ev dışına taştı. Genç kızın erkek kardeşi havaya ateş etti, olay yerine gelen polis taraflara müdahale etti.

Dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde iddiaya göre N.B. (28) gönül rızasıyla G.K.'ye (32) kaçınca aileler arasında husumet başladı.

250 BİN TL BAŞLIK PARASI İSTEDİLER

G.K. ailesiyle birlikte, barışmak üzere N.B.'nin ailesinin evine gitti. N.B.'nin ailesi G.K.'nın ailesinden 250 bin TL başlık parası isteyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evin dışına taşan kavgada G.K.'nin kardeşi E.K. tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada yandaki sokakta olan ve silah seslerini duyan 'Narko Alan' projesi kapsamında devriye gezen polis ekipleri evin önüne geldi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay yeri inceleme ekipleri yerde çok sayıda boş kovan buldu. E.K. gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - 3. Sayfa

Türk Lirası, Bağlar, Silah, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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